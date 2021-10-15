Верховный суд признал отсутствие маски в общественном месте значительным правонарушением

Верховный суд (ВС) России вынес решение о том, что отказ от ношения защитной маски в общественном месте не является малозначительным нарушением. Соответствующие материалы опубликованы на сайте суда.

Ранее житель Якутии, задержанный полицейским и получивший штраф за отсутствие маски в торговом помещении, подал в ВС жалобу. В своем обращении россиянин настаивал на малозначительности проступка.

«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "О малозначительности преступления и освобождении от наказания"», — цитирует ТАСС постановление суда.

Верховный суд решил, что штраф гражданину был выписан правомерно, и ссылка на малозначительность его нарушения несостоятельна.

