Верховный суд признал отсутствие маски в общественном месте значительным правонарушением
Верховный суд (ВС) России вынес решение о том, что отказ от ношения защитной маски в общественном месте не является малозначительным нарушением. Соответствующие материалы опубликованы на сайте суда.
Ранее житель Якутии, задержанный полицейским и получивший штраф за отсутствие маски в торговом помещении, подал в ВС жалобу. В своем обращении россиянин настаивал на малозначительности проступка.
«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "О малозначительности преступления и освобождении от наказания"», — цитирует ТАСС постановление суда.
Верховный суд решил, что штраф гражданину был выписан правомерно, и ссылка на малозначительность его нарушения несостоятельна.
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