«Грустно и удивительно». Россия занимает 111 место в мире по вакцинации

Россия находится во второй сотне стран по проценту привитых от коронавируса, сообщил на пресс-конференции в НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Пока что получается удивительная ситуация. При всей доступности прививок Россия находится на 111 месте по проценту вакцинированных в мире. Это исключительно грустная ситуация, при том, что вакцина доступна, она одна из лучших в мире. Это, к сожалению, наша с вами проблема, которую надо решать. Да, может быть не заставляющими мерами, но, если у вас есть такая проблема, - посидите дома, идите на удаленку, поменяйте место работы. Я понимаю, что это деньги, но это личный выбор человека», - сказал Продеус.

Ранее он высказался против призов и подарков за вакцинацию.

