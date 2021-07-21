«Грустно и удивительно». Россия занимает 111 место в мире по вакцинации
Профессор Андрей Продеус сказал на пресс-конференции в НСН, что личный выбор человека – вакцинироваться или сменить место работы.
Россия находится во второй сотне стран по проценту привитых от коронавируса, сообщил на пресс-конференции в НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Пока что получается удивительная ситуация. При всей доступности прививок Россия находится на 111 месте по проценту вакцинированных в мире. Это исключительно грустная ситуация, при том, что вакцина доступна, она одна из лучших в мире. Это, к сожалению, наша с вами проблема, которую надо решать. Да, может быть не заставляющими мерами, но, если у вас есть такая проблема, - посидите дома, идите на удаленку, поменяйте место работы. Я понимаю, что это деньги, но это личный выбор человека», - сказал Продеус.
Ранее он высказался против призов и подарков за вакцинацию.
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