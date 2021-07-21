«Призы напрягают!» Профессор Продеус выступил против подарков за вакцинацию
Вместо призов за вакцинацию можно предоставить работникам лишний выходной, сказал на пресс-конференции в НСН профессор Андрей Продеус.
Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции НСН раскритиковал практику подарков и призов за вакцинацию от коронавируса.
«Поощрять человека за то, что он должен заботиться о своем здоровье, может быть, и можно, но это не какие-то призы. Если какой-то приз, финансовый или нет, квартира или машина, является основанием для того, чтобы я заботился о здоровье, это меня по-человечески и по-медицински напрягает. Это как с малышами: давайте мы возьмем анализ, а потом тебе подарочек подарим, как иногда родители делают. А вот предоставить отдельный день отдыха или время на адаптацию после прививки, - это совершенно адекватно и правильно», - сказал Продеус.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко отметила, что каждый работодатель вправе сам решать, предоставлять ли работнику выходной за вакцинацию.
«Все зависит от того, каково финансовое состояние региона и работодателя. Рекомендовать, если это возможно, можно, но в России нет норм, чтобы на законном основании просто освобождать от работы. Все идет на усмотрение работодателя», - отметила она.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- Юрист назвал последствия возможного признания Галявиева невменяемым
- Режим ЧС ввели в Карелии из-за лесных пожаров
- Мэр украинского Днепра оказался космическим туристом
- «Дают показания». Хинштейн рассказал подробности по делу главы ГИБДД Ставрополья
- «Ужас», «бред», «плакать хочется». Сериал «Сваты» на украинском разочаровал зрителей
- СМИ: в московских супермаркетах опустели прилавки
- В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников
- Замначальника Ставропольского УГИБДД задержали в Москве
- Песков прокомментировал ситуацию с производством вакцин от COVID-19
- Жириновский предрек закрытие партии «Яблоко»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru