«Призы напрягают!» Профессор Продеус выступил против подарков за вакцинацию

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции НСН раскритиковал практику подарков и призов за вакцинацию от коронавируса.

«Поощрять человека за то, что он должен заботиться о своем здоровье, может быть, и можно, но это не какие-то призы. Если какой-то приз, финансовый или нет, квартира или машина, является основанием для того, чтобы я заботился о здоровье, это меня по-человечески и по-медицински напрягает. Это как с малышами: давайте мы возьмем анализ, а потом тебе подарочек подарим, как иногда родители делают. А вот предоставить отдельный день отдыха или время на адаптацию после прививки, - это совершенно адекватно и правильно», - сказал Продеус.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, врач педиатр Татьяна Кусайко отметила, что каждый работодатель вправе сам решать, предоставлять ли работнику выходной за вакцинацию.

«Все зависит от того, каково финансовое состояние региона и работодателя. Рекомендовать, если это возможно, можно, но в России нет норм, чтобы на законном основании просто освобождать от работы. Все идет на усмотрение работодателя», - отметила она.

