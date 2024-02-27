Громкая музыка в спортзалах может негативно влиять на слух
Громкая музыка в спортивных залах может негативно влиять на слух, заявила Healthnews аудиолог Натали Кальдерон из американского страхового и медицинского центра коррекции слуха HearUSA.
По словам Кальдерон, уровень громкости музыки во время занятий спортом в фитнес-залах часто превышает 90 децибел, что аналогично громкости приближающегося поезда метро, а иногда громкость превышает показатель в 100 децибел, что можно сравнить с шумом мощной газонокосилки.
Эксперты из национального института безопасности и гигиены труда США рекомендуют ограничить пребывание около источников шума громкостью 100 децибел до 15 минут в день, а воздействие шума громкостью 94 децибел не должно длиться больше одного часа в день.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева рассказала «Радиоточке НСН», что в России коммерческим фитнесом занимается чуть больше 4% жителей страны.
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