Громкая музыка в спортзалах может негативно влиять на слух

По словам Кальдерон, уровень громкости музыки во время занятий спортом в фитнес-залах часто превышает 90 децибел, что аналогично громкости приближающегося поезда метро, а иногда громкость превышает показатель в 100 децибел, что можно сравнить с шумом мощной газонокосилки.

Эксперты из национального института безопасности и гигиены труда США рекомендуют ограничить пребывание около источников шума громкостью 100 децибел до 15 минут в день, а воздействие шума громкостью 94 децибел не должно длиться больше одного часа в день.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева рассказала «Радиоточке НСН», что в России коммерческим фитнесом занимается чуть больше 4% жителей страны.