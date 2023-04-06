«Грантоеды!»: Врач раскритиковал немецких ученых за исследование о пользе холода

Исследователи из Кельнского университета заявили, что умеренное снижение температуры тела благотворно влияет на продолжительность жизни как холоднокровных, так и теплокровных организмов, включая человека. Ученые продемонстрировали, что содержание культур человеческих клеток при низких температурах активирует в них человеческий аналог белка PSME3. Это может продлить жизнь клеток и замедлить старение всего организма. Исследование проводилось на круглых червях Caenorhabditis elegans. Конев назвал подход ученых неверным.

«Все наши ферментативные системы работают при температуре 36,6 градусов. Любое понижение температуры вызовет дисбаланс в работе органов. Люди, живущие на севере, а у нас таковой 4/5 территории, не живут дольше. В Новосибирске проводили исследования влияния климата на человека. Мигранты, приехавшие туда из более теплых областей, чувствовали там себя гораздо хуже, жили меньше, чем постоянные жители. Что касается закаливания, то процедура не понижает температуру тела», - сказал Конев.

Собеседник НСН назвал немецких ученых грантоедами, а само исследование неверным.

«Ученые опять проводили эксперимент на червях, ну и какая нам разница, что они дольше прожили при холоде? Сам подход, мягко говоря, неверен. Вся западная наука работает на грантах, чтобы выжить. Грантоеды – так я их называю», - резюмировал Конев.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с НСН, что криокамеры не закаляют организм, а только дают ощущение шока.

