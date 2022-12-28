Мурашко: продолжительность жизни увеличилась в России

Продолжительность жизни населения увеличилась в 2022 году в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

По его словам, ожидаемая продолжительность жизни в этом году составит 72,4 года, что больше на 2,4 года, чем в 2021-м.

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Мурашко уточнил, что изначально ожидалось, что продолжительность жизни в 2022 году будет в пределах 71 года.

«Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше», — добавил глава Минфина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за десять месяцев текущего года смертность в России снизилась на 19%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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