Мурашко: продолжительность жизни увеличилась в России
Продолжительность жизни населения увеличилась в 2022 году в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
По его словам, ожидаемая продолжительность жизни в этом году составит 72,4 года, что больше на 2,4 года, чем в 2021-м.
Мурашко уточнил, что изначально ожидалось, что продолжительность жизни в 2022 году будет в пределах 71 года.
«Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше», — добавил глава Минфина.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за десять месяцев текущего года смертность в России снизилась на 19%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru