Мурашко: продолжительность жизни увеличилась в России

Мурашко уточнил, что изначально ожидалось, что продолжительность жизни в 2022 году будет в пределах 71 года.

«Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше», — добавил глава Минфина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за десять месяцев текущего года смертность в России снизилась на 19%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

