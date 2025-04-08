«Очень странная информация. Вообще, конечно, сегодня нутрициологами позиционируют себя все, кто можно и нельзя. Начиная от фитнес-тренеров и заканчивая девочками-блогерами. В крайнем случае они могут называть себя нутрицистами или фудкоучами. Причем здесь эзотерические услуги я вообще не знаю. Нутрициология – это наука о питании. Это клиническая медицинская дисциплина. Нутрициология от диетологии ничем не отличается. Если хотите, то нутрициологию можно назвать дочкой диетологии. В принципе нутрициология предполагает, что используются знания еще и из смежных отраслей: пищевая технология, социология, психология, токсикология, генетика. Когда человек получает образование по этой специальности, то ему официально выдается диплом диетолога. Хотя обучение происходит на кафедре клинической диетологии и нутрициологии. Настоящий нутрициолог имеет как минимум диплом врача и диплом диетолога - документ государственного образца», - рассказала она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что государство должно защищать людей от астрологов так же, как оно пытается их защитить от телефонных мошенников и бандитов, потому что астрология – это преступление.

