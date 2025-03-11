Останина заявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете эзотерических услуг
В Госдуму вносят законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения, сообщила в своем Telegram-канале председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По ее словам, эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое «лечение» и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества.
Ранее психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН заявила, что чаще всего к тарологам обращаются тревожные и неуверенные в себе люди, эмпаты и конспирологи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru