Останина заявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете эзотерических услуг

По ее словам, эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое «лечение» и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества.

Ранее психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН заявила, что чаще всего к тарологам обращаются тревожные и неуверенные в себе люди, эмпаты и конспирологи.

