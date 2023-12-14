Госдума разрешила врачам скорой медицинское вмешательство без согласия пациента

По мнению авторов поправок в закон «Об основах охраны здоровья», изменения позволят «ускорить получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи и обеспечить правовую защищенность медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи».

На данный момент решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина должен принять консилиумом врачей. При этом в условиях оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации собрать консилиум нереально.

Поправки сохраняют за пациентом и его представителями право отказаться от медицинского вмешательства. Это желание должно быть оформлено в письменной форме.



