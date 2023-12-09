Мурашко заявил об обновлении автопарка скорой помощи в регионах РФ
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в рамках программы «Модернизация первичного звена» в стране был обновлён парк автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает ТАСС.
По его словам, поставляются современные машины, транспорта старше 10 лет «практически нет ни в одном субъекте».
«Это позволяет нам быть мобильными при экстренных ситуациях... даёт дополнительную мобильность для оказания помощи... доставки пациентов и анализов», - заключил министр.
Ранее Мурашко заявил, что бюджет ФОМС на следующие три года обеспечит рост оказания медпомощи в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru