Мурашко заявил об обновлении автопарка скорой помощи в регионах РФ

По его словам, поставляются современные машины, транспорта старше 10 лет «практически нет ни в одном субъекте».

«Это позволяет нам быть мобильными при экстренных ситуациях... даёт дополнительную мобильность для оказания помощи... доставки пациентов и анализов», - заключил министр.

Ранее Мурашко заявил, что бюджет ФОМС на следующие три года обеспечит рост оказания медпомощи в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».