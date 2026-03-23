Психиатр объяснил, почему девушки страдют депрессией чаще мужчин
Среди страдающих депрессией большинство девушки, употребляющие психоактивные вещества и ориентированные на популярных блогеров, заявил НСН психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Девушки чаще страдают депрессией из-за философии достигаторства, зависти к успешным блогерам, психоактивных стимуляторов и "играющих" гормонов, заявил НСН психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Женщины с карими глазами чаще впадают в депрессию, сообщил ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время пресс-конференции. Он добавил, что больше всего от сезонной депрессии страдают женщины в возрасте 18-30 лет, они подвержены этому расстройству в четыре раза чаще мужчин.
«Статистику по цвету глаз мне привести сложно. Но у меня сейчас идет целая целевая аудитория зумеров (те, кто родился с 1997 по 2012 год). Среди них практически все - девушки. Большая часть из них, судя по сбору анамнеза, занимаются эскортом. Я не могу сказать, что они все кареглазы, но у многих на фоне того, что они употребляют либо употребляли психоактивные вещества, проявляется тревога, депрессия и довольно часто панические атаки», - подтвердил Казанцев.
Чаще всего страдают от депрессии женщины молодого возраста, так как это период достигаторства, да еще и зависимости от гормонов.
«После определенного возраста у женщин наступает климактерический период, менопауза и ПМС, перепады настроения прекращаются. Они уже занимают свою социальную нишу и достигаторство в этом возрасте не так актуально. А как раз люди до 30 лет стремятся чего-то добиться, занять определенные социальные ступени, для них стоят вопросы любви, создания семьи и рождения детей. Это активный возраст, когда еще и гормоны бурлят и есть крайности в жизни: либо серое, либо яркое», - пояснил психиатр.
Негативно на психическое состояние зумеров сильно влияет образ жизни успешных блогеров, а также нередко употребление психоактивных веществ.
«Довольно часто в последние годы сюда подключаются психоактивные вещества: в меньшей степени алкоголь, в большей наркотические препараты, в том числе аптечные, которые вызывают одурманивающее состояние. В последнее время такие люди очень ориентированы на блогеров: смотрят, как те живут, хотят такого же быстрого успеха. Многие в связи с этим уходят в психоактивные вещества и постепенно усугубляют свое психоэмоциональное состояние, которое может привести к депрессивным расстройствам и в конце концов суициду», - предупредил психиатр-нарколог.
Нейросети не могут в полной мере заменить врача, но доверие к медикам постепенно снижается, заявили опрошенные ранее НСН эксперты.
