Чаще всего страдают от депрессии женщины молодого возраста, так как это период достигаторства, да еще и зависимости от гормонов.

«После определенного возраста у женщин наступает климактерический период, менопауза и ПМС, перепады настроения прекращаются. Они уже занимают свою социальную нишу и достигаторство в этом возрасте не так актуально. А как раз люди до 30 лет стремятся чего-то добиться, занять определенные социальные ступени, для них стоят вопросы любви, создания семьи и рождения детей. Это активный возраст, когда еще и гормоны бурлят и есть крайности в жизни: либо серое, либо яркое», - пояснил психиатр.

Негативно на психическое состояние зумеров сильно влияет образ жизни успешных блогеров, а также нередко употребление психоактивных веществ.

«Довольно часто в последние годы сюда подключаются психоактивные вещества: в меньшей степени алкоголь, в большей наркотические препараты, в том числе аптечные, которые вызывают одурманивающее состояние. В последнее время такие люди очень ориентированы на блогеров: смотрят, как те живут, хотят такого же быстрого успеха. Многие в связи с этим уходят в психоактивные вещества и постепенно усугубляют свое психоэмоциональное состояние, которое может привести к депрессивным расстройствам и в конце концов суициду», - предупредил психиатр-нарколог.

