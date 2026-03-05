«Алкогольные психозы никак не связаны с весной или осенью, это результат длительного запойного состояния, когда человек пьет несколько недель, а потом внезапно прекращает. При таких резких движениях у человека пропадает сон, появляются страх, тревога, галлюцинации, а затем уже бредовое поведение. Это влияет и на рост числа преступлений, несчастных случаев. Так проявляется «белая горячка». Другой вид психоза – это алкогольный галлюциноз, когда возникают слуховые галлюцинации: музыка, речь. Такое состояние зависит от длительности употребления и резкости прекращения. Оно развивается на второй стадии алкогольной зависимости. На самом деле подобные явления сейчас встречаются реже, чем в 80-е и 90-е годы», - рассказал он.

Ковтун также объяснил, как помочь близкому человеку в таком случае.

«Если человек уже с трудом ходит на работу, это тревожный сигнал. Если у человека запой, главный принцип – постепенный выход, нужно уменьшать количество выпиваемого алкоголя, есть нормальную еду, в которой есть витамины. Но зачастую без врачебной помощи здесь не обойтись. Близкие такое состояние не могут не заметить, они могут позвонить в скорую помощь, человека поместят в стационар, будут использовать успокоительные средства и капельницы с витаминами», - добавил собеседник НСН.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что пугающие картинки на бутылках с алкоголем не напугают закоренелых пьяниц, но вынудят задуматься тех, кто только начал употреблять спиртное. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

