Голикова сообщила об усложнении ситуации с распространением коронавируса в РФ

Речь об этом шла на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, передает ТАСС.

Голикова уточнила, что в 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает российский уровень. Вице-премьер отметила, что ухудшение эпидситуации в осенне-зимний период специалисты ранее прогнозировали.

Татьяна Голикова также добавила, что массовая вакцинация населения от корнавируса планируется с 2021 года, передает РЕН ТВ.







