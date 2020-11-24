Голикова сообщила об усложнении ситуации с распространением коронавируса в РФ

Ситуация с распространением коронавируса в РФ осложняется. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с 1 октября по 23 ноября суточный прироста инфицированных вырос в 2,8 раза, с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.

В ВОЗ не исключили несколько «нулевых» пациентов с коронавирусом

Речь об этом шла на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, передает ТАСС.

Голикова уточнила, что в 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает российский уровень. Вице-премьер отметила, что ухудшение эпидситуации в осенне-зимний период специалисты ранее прогнозировали.

Татьяна Голикова также добавила, что массовая вакцинация населения от корнавируса планируется с 2021 года, передает РЕН ТВ.



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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна Голикова
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