Голикова сообщила об усложнении ситуации с распространением коронавируса в РФ
Ситуация с распространением коронавируса в РФ осложняется. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с 1 октября по 23 ноября суточный прироста инфицированных вырос в 2,8 раза, с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.
Речь об этом шла на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, передает ТАСС.
Голикова уточнила, что в 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает российский уровень. Вице-премьер отметила, что ухудшение эпидситуации в осенне-зимний период специалисты ранее прогнозировали.
Татьяна Голикова также добавила, что массовая вакцинация населения от корнавируса планируется с 2021 года, передает РЕН ТВ.
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