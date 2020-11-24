В ВОЗ не исключили несколько «нулевых» пациентов с коронавирусом

Нулевых пациентов с коронавирусом могло быть несколько. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости.

«Может быть больше, чем один первичный случай, потому что вероятна передача от нескольких видов животных», — заявил Райан.