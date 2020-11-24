В ВОЗ не исключили несколько «нулевых» пациентов с коронавирусом

Нулевых пациентов с коронавирусом могло быть несколько. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости.

«Может быть больше, чем один первичный случай, потому что вероятна передача от нескольких видов животных», — заявил Райан.

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По словам специалиста, выявление первичного случая заражения имеет важное значение для исследования любой эпидемии, передает РИА ФАН.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что не вызывает сомнений, что COVID-19 имеет естественное происхождение, его носителем могли быть летучие мыши, пишет «Газета.ру».

В России в понедельник был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 25 173. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала НСН, почему не нужно драматизировать новое коронавирусное «достижение».

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ФОТО: https://pixabay.com/
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