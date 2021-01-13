Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 83 регионах
За последние две недели в 83-х российских регионах наблюдается снижение и стабилизация ситуации с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Голикова отметила, что ситуация в регионах отличается. По ее словам, в двух регионах зафиксирован рост заражаемости COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса. Представитель ВОЗ сообщила, что в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает RT.
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