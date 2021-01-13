Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 83 регионах

Голикова отметила, что ситуация в регионах отличается. По ее словам, в двух регионах зафиксирован рост заражаемости COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса. Представитель ВОЗ сообщила, что в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает RT.



