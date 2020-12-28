Голикова рассказала, как COVID-19 сказывается на течении других заболеваний

Пандемия способствовала ускорению отдельных заболеваний. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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По ее словам, экспертам, а также странам-членам ВОЗ еще предстоит обсудить вопрос по поводу последствий коронавируса с точки зрения влияния на течение других хронических заболеваний. Вице-премьер отметила, что в этом плане сложилась тревожная ситуация. Об этом она заявила в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Голикова также сообщила, что российская вакцина «Спутник V» способна бороться с мутировавшим британским коронавирусом, передает Ura.ru.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна Голикова
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