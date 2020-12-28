Актер Жигунов госпитализирован с COVID-19

Актёр Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одну из больниц Ялты. В Крыму у него находится дача, где он планировал встретить Новый год.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны», — написал Жигунов в Instagram.