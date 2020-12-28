Актер Жигунов госпитализирован с COVID-19
28 декабря 202016:03
Актёр Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одну из больниц Ялты. В Крыму у него находится дача, где он планировал встретить Новый год.
«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны», — написал Жигунов в Instagram.
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28 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru