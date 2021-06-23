Голикова назвала регионы с превышенным уровнем заболеваемости COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила 10 регионов, где превышен среднероссийский уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, это Москва, Санкт-Петербург, Бурятия, Подмосковье, Карелия, Сахалин, Хакасия, Крым, Мурманская область и Горный Алтай.

Голикова: в Крыму растут темпы заболеваемости COVID-19

Москва, Петербург, Подмосковье, Сахалин и Мурманская область объявили обязательную вакцинацию. Бурятия закрывается на локдаун.

Вице-премьер также призвала российские регионы в связи с ростом заболеваемости принимать такие же меры, как в Москве, передает ТАСС.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни на федеральном уровне, ни на региональном нет планов по введению нового локдауна, сообщает RT.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна Голикова
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