Голикова: в Крыму растут темпы заболеваемости COVID-19

По ее словам, отмечено 11 случаев на 100 тысяч населения.

В целом по России, по ее словам, рост заболеваемости после периода стабильности происходит последние три недели, передает РИА Новости. Показатель заболеваемости в стране сейчас составляет 76,2 случая на 100 тысяч населения.



