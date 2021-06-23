Голикова: в Крыму растут темпы заболеваемости COVID-19
23 июня 202115:05
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Крыму происходит рост темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По ее словам, отмечено 11 случаев на 100 тысяч населения.
В целом по России, по ее словам, рост заболеваемости после периода стабильности происходит последние три недели, передает РИА Новости. Показатель заболеваемости в стране сейчас составляет 76,2 случая на 100 тысяч населения.
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23 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru