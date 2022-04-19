Роспотребнадзор: В России не закончилась пандемия COVID-19

Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, сейчас преждевременно говорить о завершении пандемии коронавируса в России. Об этом заявили представители Роспотребнадзора.

По данным источника, в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 тысяч 233 случая заболевания ковидом. Так, показатель заболеваемости составил 51,95 на 100 тысяч населения, что на 20,4% ниже, чем неделей ранее.