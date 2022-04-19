Роспотребнадзор: В России не закончилась пандемия COVID-19

Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, сейчас преждевременно говорить о завершении пандемии коронавируса в России. Об этом заявили представители Роспотребнадзора.

По данным источника, в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 тысяч 233 случая заболевания ковидом. Так, показатель заболеваемости составил 51,95 на 100 тысяч населения, что на 20,4% ниже, чем неделей ранее.

Мурашко: Подъем заболеваемости COVID-19 возможен с конца мая

К тому же отмечается, что в РФ по итогам недели на штамм «омикрон» приходится 97,5% исследованных образцов, а на «дельту» - 0,5%.

В ведомстве напомнили, что COVID-19 продолжает угрожать здоровью граждан, особенно находящихся в группе риска.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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