Роспотребнадзор: В России не закончилась пандемия COVID-19
Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, сейчас преждевременно говорить о завершении пандемии коронавируса в России. Об этом заявили представители Роспотребнадзора.
По данным источника, в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 тысяч 233 случая заболевания ковидом. Так, показатель заболеваемости составил 51,95 на 100 тысяч населения, что на 20,4% ниже, чем неделей ранее.
К тому же отмечается, что в РФ по итогам недели на штамм «омикрон» приходится 97,5% исследованных образцов, а на «дельту» - 0,5%.
В ведомстве напомнили, что COVID-19 продолжает угрожать здоровью граждан, особенно находящихся в группе риска.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru