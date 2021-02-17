Главный диетолог назвал безвредную порцию колбасы

Колбасные изделия не нанесут вред здоровью, если съедать её не больше трёх кусков в неделю. Такую безопасную порцию обозначил главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Российской Федерации Виктор Тутельян.

«Плохо может кончиться бесконтрольное употребление любого продукта», - завил NEWS.ru специалист. Дело в том, что сосиски и сардельки содержат не менее 25–30% насыщенного жира. В составе колбас разных видов также есть много жира и холестерина, пояснил Тутельян.

При этом диетолог не считает возможным называть колбасу «вредным продуктом», поскольку она всё равно служит источником пищевых веществ, энергии. Вредными считаются те продукты, в которых содержатся или могут быть ядовитые вещества.

Между тем, миф и шутка о туалетной бумаге в рецептуре колбасы могут стать реальностью, если производители колбасы и сосисок не пробьют повышение цен на 10%-15%, отмечает «Свободная пресса». Переработчики уже обращаются к ретейлерам с такими запросами. Они обосновывают свою просьбу ростом стоимости сырья на фоне подорожания кормов, а также сокращением поголовья на территории Евразии из-за птичьего гриппа.

При этом в министерстве сельского хозяйства РФ настаивают на отсутствии причин для подорожания продукции мясопереработки.

