Глава ВОЗ сообщил о вспышках холеры в 31 стране

Он отметил, что количество сообщений о заболевании холерой в 2022 году выросло в два раза по сравнению с 2021-м.

В текущем году будет еще хуже, констатировал глава ВОЗ. По его данным, риску подвергается миллиард человек.

Наибольшее опасение вызывает ситуация в странах Африки, приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Ранее в Тамбовской области госпитализировали двух человек с подозрением на холеру, передает «Радиоточка НСН».

