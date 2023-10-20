Глава ВОЗ сообщил о вспышках холеры в 31 стране
20 октября 202301:46
В 2023 году вспышки холеры зафиксированы в 31 стране, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Он отметил, что количество сообщений о заболевании холерой в 2022 году выросло в два раза по сравнению с 2021-м.
В текущем году будет еще хуже, констатировал глава ВОЗ. По его данным, риску подвергается миллиард человек.
Наибольшее опасение вызывает ситуация в странах Африки, приводит слова Гебрейесуса ТАСС.
Ранее в Тамбовской области госпитализировали двух человек с подозрением на холеру, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru