«Завезут в Россию?»: Рост числа вспышек холеры связали с военными конфликтами

«Наша страна не является эндемичной по холере, в нашей стране холера не начнет активно распространяться. Но возможны завозные случаи, случаи фиксировались и в советское время, и после. Случаи регистрировались в южных регионах. Увеличение числа сран, где такие случаи зафиксированы, связано с геополитическими изменениями, конфликтами военными. Нужно анализировать более глубоко по каждому региону и по каждой стране», - объяснил Викулов.

По его словам, ВОЗ следит за распространением заболевания, так как ситуация ухудшается при военных конфликтах и стихийных бедствиях.

«Распространение холеры глобальное контролируется профессиональными медицинскими организациями. Это связано и с военными конфликтами, с нарушением водоснабжения. Вспышки возможны при землетрясениях, при стихийных бедствиях. В России существует специальная инфекционная служба, которая также контролирует ситуацию в случае вспышек в других странах», - заключил собеседник НСН.

Холера представляет опасность в ряде стран Африки, а также, в частности, в Индии, Таиланде, Доминикане, Испании и США, рассказал ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».



