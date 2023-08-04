«Завезут в Россию?»: Рост числа вспышек холеры связали с военными конфликтами

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил НСН, что в России возможны только завозные случаи, активного распространения не будет. 

В России возможны только завозные случаи холеры, активного распространения не будет, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения холеры в мире как «очень высокий». По данным организации, вспышки холеры зарегистрированы с начала года в 25 странах, что на девять стран больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Роспотребнадзор не исключил распространение холеры в России

«Наша страна не является эндемичной по холере, в нашей стране холера не начнет активно распространяться. Но возможны завозные случаи, случаи фиксировались и в советское время, и после. Случаи регистрировались в южных регионах. Увеличение числа сран, где такие случаи зафиксированы, связано с геополитическими изменениями, конфликтами военными. Нужно анализировать более глубоко по каждому региону и по каждой стране», - объяснил Викулов.

По его словам, ВОЗ следит за распространением заболевания, так как ситуация ухудшается при военных конфликтах и стихийных бедствиях.

«Распространение холеры глобальное контролируется профессиональными медицинскими организациями. Это связано и с военными конфликтами, с нарушением водоснабжения. Вспышки возможны при землетрясениях, при стихийных бедствиях. В России существует специальная инфекционная служба, которая также контролирует ситуацию в случае вспышек в других странах», - заключил собеседник НСН.

Холера представляет опасность в ряде стран Африки, а также, в частности, в Индии, Таиланде, Доминикане, Испании и США, рассказал ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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