Глава Роспотребнадзора: Вакцины не защищают от встречи с вирусом
Вакцина от коронавирусной инфекции не даёт гарантии, что заболевание будет протекать в лёгкой форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В интервью телеканалу «Россия 24» главный санитарный врач рассказала, что вакцины от COVID-19, как и любые другие, защищают от тяжёлой формы болезни, но «не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний».
Попова отметила, что вакцины — мощный инструмент профилактики распространения вируса, и к вопросу вакцинации необходим осознанный подход. По словам главы Роспотребнадзора, важно защищать себя от возможного заражения и не рассчитывать на абсолютную безопасность после прививки.
Ранее Анна Попова рассказала в интервью о том, что почти все заразившиеся коронавирусом в России не соблюдали правила профилактики инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru