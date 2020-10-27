Глава Роспотребнадзора: Вакцины не защищают от встречи с вирусом

Вакцина от коронавирусной инфекции не даёт гарантии, что заболевание будет протекать в лёгкой форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью телеканалу «Россия 24» главный санитарный врач рассказала, что вакцины от COVID-19, как и любые другие, защищают от тяжёлой формы болезни, но «не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний».

Попова отметила, что вакцины — мощный инструмент профилактики распространения вируса, и к вопросу вакцинации необходим осознанный подход. По словам главы Роспотребнадзора, важно защищать себя от возможного заражения и не рассчитывать на абсолютную безопасность после прививки.

Ранее Анна Попова рассказала в интервью о том, что почти все заразившиеся коронавирусом в России не соблюдали правила профилактики инфекции.





