Попова: 85% заразившихся нарушали меры профилактики COVID-19
Большинство россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, не соблюдали правил профилактики. Об этом рассказала главный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам главы Роспотребнадзора, меры профилактики нарушали 85% граждан с подтверждённым COVID-19.
Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряженной. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что активизация эпидемического процесса идёт во всех субъектах Российской Федерации.
Ранее Анна Попова рассказала, в каких общественных местах россияне обязаны носить маски.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru