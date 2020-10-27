Попова: 85% заразившихся нарушали меры профилактики COVID-19

Большинство россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, не соблюдали правил профилактики. Об этом рассказала главный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы Роспотребнадзора, меры профилактики нарушали 85% граждан с подтверждённым COVID-19.

Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряженной. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что активизация эпидемического процесса идёт во всех субъектах Российской Федерации.

Ранее Анна Попова рассказала, в каких общественных местах россияне обязаны носить маски.

