Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета к COVID-19 к лету
По оптимистичному прогнозу популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к началу лета 2021. Об это заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, это может произойти в том случае, если в начале будущего года начнется массовое производство эффективной вакцины от COVID-19, а за этим начнётся и массовая вакцинация.
При этом, Сергеев предупредил, что приобретенный коллективный иммунитет не означает полной победы над коронавирусной инфекцией, поскольку COVID-19 «изворотлив и мутирует», пишет Интерфакс.
Между тем, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу и останется на нем довольно долго. Он подчеркнул, что скорость достижения пика зависит от того, насколько ответственно люди соблюдают правила профилактики, отмечает РИА ФАН.
Альтштейн также назвал примерные сроки снижения заболеваемости.
«Вторая половина весны, может быть, принесет облегчение», — заявил ученый.
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