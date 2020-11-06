Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета к COVID-19 к лету

По оптимистичному прогнозу популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к началу лета 2021. Об это заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, это может произойти в том случае, если в начале будущего года начнется массовое производство эффективной вакцины от COVID-19, а за этим начнётся и массовая вакцинация.

При этом, Сергеев предупредил, что приобретенный коллективный иммунитет не означает полной победы над коронавирусной инфекцией, поскольку COVID-19 «изворотлив и мутирует», пишет Интерфакс.