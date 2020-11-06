Российские тесты на коронавирус получили все страны СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова помогать партнёрам по СНГ бороться с коронавирусом.
На заседании Совета глав правительств СНГ глава российского кабмина отметил, что Россия передала тесты на коронавирус во все страны СНГ и готова и дальше «делиться достижениями, которые есть».
Мишустин напомнил, что в России уже зарегистрированы два препарата от COVID-19 и создаются условия для вакцинации граждан. «Конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, другие страны», - добавил премьер-министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса будут предложены на международном рынке, однако приоритетным является вакцинирование россиян.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тенденция с распространением коронавирусной инфекции в России тревожная и эксперты прогнозируют рост заболеваемости COVID-19. При этом представитель Кремля подчеркнул, что власти принимают необходимые меры, однако речь не идёт о локдауне.
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