Глава Минздрава заявил об отступлении коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает. По его словам, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели уменьшилось более чем на 30%. Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам Мурашко, несмотря на это «цифра остаётся высокой». Он уточнил, что на данный момент под наблюдением медиков находятся почти 800 тыс. человек, зараженных коронавирусом.

За последние сутки в стране зафиксировано 16 688 новых случаев коронавируса COVID-19, пишет «Свободная пресса».

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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