Глава Минздрава заявил об отступлении коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает. По его словам, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели уменьшилось более чем на 30%. Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Россия 24».