Глава Минздрава заявил об отступлении коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает. По его словам, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели уменьшилось более чем на 30%. Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Мурашко, несмотря на это «цифра остаётся высокой». Он уточнил, что на данный момент под наблюдением медиков находятся почти 800 тыс. человек, зараженных коронавирусом.
За последние сутки в стране зафиксировано 16 688 новых случаев коронавируса COVID-19, пишет «Свободная пресса».
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