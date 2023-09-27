Глава Минздрава заявил о достаточном количестве тест-полосок для глюкометров

В ходе совещания президента России Владимира Путина с кабмином он отметил, что в стране зарегистрированы четыре прибора для измерения уровня глюкозы, разрабатываются ещё два отечественных аппарата - их клинические начнутся в первом квартале 2024 года.

Глава Минздрава признал, что «были определённые сложности», для устранения которых Росздравнадзор зарегистрировал эти приборы с целью стабилизировать рынок.

«Сегодня, по данным Росздравнадзора, это обеспечено, и есть заявки на регистрацию ещё сейчас. Мы видим, что ситуация сейчас выровнялась», - резюмировал Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко разобраться с вопросом доступности устройств непрерывного мониторинга глюкозы для диабетиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

