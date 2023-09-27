Глава Минздрава заявил о достаточном количестве тест-полосок для глюкометров
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России производится достаточное количество тест-полосок для глюкометров, сообщает РИА Новости.
В ходе совещания президента России Владимира Путина с кабмином он отметил, что в стране зарегистрированы четыре прибора для измерения уровня глюкозы, разрабатываются ещё два отечественных аппарата - их клинические начнутся в первом квартале 2024 года.
Глава Минздрава признал, что «были определённые сложности», для устранения которых Росздравнадзор зарегистрировал эти приборы с целью стабилизировать рынок.
«Сегодня, по данным Росздравнадзора, это обеспечено, и есть заявки на регистрацию ещё сейчас. Мы видим, что ситуация сейчас выровнялась», - резюмировал Мурашко.
Ранее президент РФ Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко разобраться с вопросом доступности устройств непрерывного мониторинга глюкозы для диабетиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минздрава заявил о достаточном количестве тест-полосок для глюкометров
- На ВДНХ пройдут концерты и экскурсии к Международному дню музыки
- Мантуров: в России введут маркировку на косметику и бытовую химию
- Международная федерация хоккея не обсуждает допуск молодежных команд России
- Корейский фантастический фильм «Луна» выйдет в российский прокат 28 сентября
- Блогера Валерию Чекалину оштрафовали на 124 млн рублей за неуплату налогов
- Путин поручил Мурашко разобраться в ситуации с приборами для диабетиков
- МИД России впервые назвал Макрона фантазером
- Калужский областной суд признал действия немецких нацистов в регионе геноцидом
- Шведские футболисты отказались играть с россиянами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru