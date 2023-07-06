«Подозрение на диабет»: Вассерман подтвердил, что находится в больнице
Депутат-эрудит Анатолий Вассерман заявил НСН, что проходит стационарную диагностику.
Депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал НСН, что находится в стационаре с подозрением на диабет.
Накануне СМИ писали, что Вассерман экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести. По информации ряда изданий, у него диагностировали сахарный диабет с осложнениями, а передвигается он на кресле-каталке. Депутат сказал, что у него лишь подозрение на сахарный диабет.
«По текущим анализам подозрение на диабет. Решили проверить стационарной диагностикой», - заявил он.
Телеграм-каналы пишут, сахар в крови Вассермана впервые повысился ещё месяц назад до показателей, которые превышают допустимые в четыре раза. Сейчас ему назначены общий анализ крови, ЭКГ и УЗИ брюшной полости, передает «Радиоточка НСН»
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