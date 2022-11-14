Глава Минздрава Калужской области привился назальной вакциной от СОМШВ-19

Пахоменко отметил, что чувствует себя хорошо. Второй компонент вакцины он получит через 21 день. Глава калужского минздрава добавил, что ситуация по коронавирусу сейчас стабильная, не все равно не стоит забывать о вакцинации.

На прошлой неделе в Калужскую область доставлено 14 тысяч насадок для назальной вакцины «Спутник V».



