Глава Минздрава Калужской области привился назальной вакциной от СОМШВ-19

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко привился первым компонентом назальной вакцины от коронавируса.

«Пшик, и готово», – написал министр региона в своем Telegram-канале.

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Пахоменко отметил, что чувствует себя хорошо. Второй компонент вакцины он получит через 21 день. Глава калужского минздрава добавил, что ситуация по коронавирусу сейчас стабильная, не все равно не стоит забывать о вакцинации.

На прошлой неделе в Калужскую область доставлено 14 тысяч насадок для назальной вакцины «Спутник V».


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ФОТО: Telegram-канал Константина Пахоменко
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаКалужская Область
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