Глава Коми, назвавший себя Путиным, заболел COVID-19
Глава республики Коми Владимир Уйба, ранее заявивший жителями села Мутный Материк «Для вас я - Путин», заболел коронавирусом.
Уйба написал на своей странице «ВКонтакте» о положительном тесте на COVID-19.
«Обращаюсь к вам из палаты республиканской инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное», - добавил Уйба.
Глава Коми также сообщил, что в феврале привился от коронавируса вакциной «Спутник V», добавив, что если бы не вакцинация, то заболевание протекало бы у него тяжелее.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк, на которой присутствующие предложили доложить о нефтяном разливе на Ошском месторождении в Коми напрямую президенту РФ. В ответ он заявил: «Для вас я - Путин».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию и сказал, что слова Уйбы вырвали из контекста.
По словам Пескова, в словах Уйбы нет ничего предосудительного и он говорил именно об обязанности местных властей самостоятельно решать проблемы.
«Губернатор как раз и говорил о том... любой глава региона... должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», - подчеркнул представитель Кремля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru