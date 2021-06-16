Глава Коми, назвавший себя Путиным, заболел COVID-19

«Обращаюсь к вам из палаты республиканской инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное», - добавил Уйба.

Глава Коми также сообщил, что в феврале привился от коронавируса вакциной «Спутник V», добавив, что если бы не вакцинация, то заболевание протекало бы у него тяжелее.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк, на которой присутствующие предложили доложить о нефтяном разливе на Ошском месторождении в Коми напрямую президенту РФ. В ответ он заявил: «Для вас я - Путин».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию и сказал, что слова Уйбы вырвали из контекста.

По словам Пескова, в словах Уйбы нет ничего предосудительного и он говорил именно об обязанности местных властей самостоятельно решать проблемы.

«Губернатор как раз и говорил о том... любой глава региона... должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», - подчеркнул представитель Кремля.



