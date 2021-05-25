«Некомпетентный новичок». Экономист о губернаторе, провозгласившем себя Путиным

Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что для жителей региона он – Путин. Столь громкое высказывание прозвучало во время встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк, которое попало в зону нефтеразлива. Они захотели обратиться с жалобой к президенту из-за ЧП. Реакция главы Коми на это была весьма неожиданной.

«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — заявил Уйба.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что ставит профессионализм главы республики под вопрос.

«Во-первых, Уйба недавно в губернаторах, во-вторых, Коми – очень сложный регион, потому что идёт сокращение добычи нефти и угля. В-третьих, у Коми очень тяжелое финансовое положение. В прошлом году был дефицит бюджета, а в этом году – уже в первые три месяца – уже 20% дефицита бюджета. Мне почему-то кажется, что он не очень профессиональный губернатор», - отметила она.