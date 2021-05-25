«Некомпетентный новичок». Экономист о губернаторе, провозгласившем себя Путиным
Наталья Зубаревич заявила НСН, что глава Коми Владимир Уйба плохо руководит регионом, несмотря на отождествление себя с президентом России.
Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что для жителей региона он – Путин. Столь громкое высказывание прозвучало во время встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк, которое попало в зону нефтеразлива. Они захотели обратиться с жалобой к президенту из-за ЧП. Реакция главы Коми на это была весьма неожиданной.
«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — заявил Уйба.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что ставит профессионализм главы республики под вопрос.
«Во-первых, Уйба недавно в губернаторах, во-вторых, Коми – очень сложный регион, потому что идёт сокращение добычи нефти и угля. В-третьих, у Коми очень тяжелое финансовое положение. В прошлом году был дефицит бюджета, а в этом году – уже в первые три месяца – уже 20% дефицита бюджета. Мне почему-то кажется, что он не очень профессиональный губернатор», - отметила она.
Собеседница НСН напомнила, что республика Коми специализируется на добыче нефти и угля. В чуть меньших объёмах – на добыче газа, на лесной промышленности и лесопереработке.
«Поэтому ситуация на глобальных рынках этих товаров очень сильно влияет на экономическую ситуацию в республике Коми. Месторождения в основном старые, отчасти истощающиеся. Что будет с республикой? Ну, как с любым северным сырьевым регионом – проблемы будут. И это от губернатора особо не зависит – это профиль экономики. Но, если усугублять это ещё и плохим управлением, то получится хуже и быстрее», - резюмировала экономист.
Ранее депутат от КПРФ Олег Михайлов обвинил Уйбу в нецензурных угрозах после заседания республиканского Госсовета.
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