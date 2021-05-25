Песков прокомментировал слова главы Коми «Для вас я - Путин»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова главы Коми Владимира Уйбы «Для вас я - Путин», которые он произнёс на встрече с жителями села Мутный Материк, вырваны из контекста, сообщает ТАСС.
По его словам, публикация в соцсетях видео с заявлением губернатора - это действия недоброжелателей.
Представитель Кремля отметил, что в словах Уйбы нет ничего предосудительного и он говорил именно об обязанности местных властей самостоятельно решать проблемы.
«Губернатор как раз и говорил о том... любой глава региона... должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», - подчеркнул Песков.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк, на которой присутствующие предложили доложить о нефтяном разливе на Ошском месторождении в Коми напрямую президенту РФ, сообщает Ura.ru. В ответ губернатор заявил: «Для вас я - Путин».
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