Песков прокомментировал слова главы Коми «Для вас я - Путин»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова главы Коми Владимира Уйбы «Для вас я - Путин», которые он произнёс на встрече с жителями села Мутный Материк, вырваны из контекста, сообщает ТАСС.

По его словам, публикация в соцсетях видео с заявлением губернатора - это действия недоброжелателей.

Представитель Кремля отметил, что в словах Уйбы нет ничего предосудительного и он говорил именно об обязанности местных властей самостоятельно решать проблемы.

«Губернатор как раз и говорил о том... любой глава региона... должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», - подчеркнул Песков.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк, на которой присутствующие предложили доложить о нефтяном разливе на Ошском месторождении в Коми напрямую президенту РФ, сообщает Ura.ru. В ответ губернатор заявил: «Для вас я - Путин».

