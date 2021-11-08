Гинцбург сообщил, какое количество антител полностью защитит от штамма «дельта»

По его словам, 500 единиц и выше являются отличным значением для снижения риска инфицирования. Также медик сообщил, как можно преодолеть рост случаев COVID-19 за несколько месяцев. Так, ограничительные меры должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. «В этом случае можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», — отметил Гинцбург.

Ранее он заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

