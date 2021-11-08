Гинцбург сообщил, какое количество антител полностью защитит от штамма «дельта»

300 единиц антител полностью защищают от разновидности коронавируса «дельта», сообщают «Известия» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Гинцбург рассказал, как тест помогает выявлять поддельные сертификаты

По его словам, 500 единиц и выше являются отличным значением для снижения риска инфицирования. Также медик сообщил, как можно преодолеть рост случаев COVID-19 за несколько месяцев. Так, ограничительные меры должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. «В этом случае можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев», — отметил Гинцбург.

Ранее он заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Гинцбург
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