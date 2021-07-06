Гинцбург заявил, что ВИЧ-инфицированных можно прививать от COVID-19

Ранее издание РБК сообщило, что больным ВИЧ россиянам отказывают в вакцинации из-за своего статуса. Об этом говорится в письме, которое фонд «СПИД.Центр» направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

По словам Гинцбурга, это происходит из-за «безграмотности тех, кто отказывает».

Директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также заявил, что оснований для отказа в вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированным нет, пишет «Газета.ру».

Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал НСН, что чем быстрее планирующая беременность или уже ожидающая ребенка женщина сделает прививку от коронавируса, тем лучше.

