Гинцбург заявил, что ВИЧ-инфицированных можно прививать от COVID-19
Специальные исследования по вакцинации ВИЧ-инфицированных вакциной от коронавируса «Спутник V» не проводились, но в состоянии ремиссии их можно прививать. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 (лимфоциты, группа клеток, поражаемая при ВИЧ - НСН)... то он нормальный человек, его надо вакцинировать», - сказал ученый РИА Новости.
Ранее издание РБК сообщило, что больным ВИЧ россиянам отказывают в вакцинации из-за своего статуса. Об этом говорится в письме, которое фонд «СПИД.Центр» направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
По словам Гинцбурга, это происходит из-за «безграмотности тех, кто отказывает».
Директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также заявил, что оснований для отказа в вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированным нет, пишет «Газета.ру».
Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал НСН, что чем быстрее планирующая беременность или уже ожидающая ребенка женщина сделает прививку от коронавируса, тем лучше.
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