Гинцбург: Завершено исследование по разработке вакцины от оспы обезьян
В России окончены исследования по разработке вакцины от оспы обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, в настоящее время ожидается финансирование клинических испытаний, так как «это большие деньги».
Сроки проведения доклинических испытаний неизвестны, их продолжительность составит до шести-семи месяцев. Гинцбург отметил, что вакцинировать будут окружение человека, который заболел оспой обезьян, а также пациентов с подозрением на заражение.
Для России риски, связанные с распространением оспы обезьян, минимальны, ситуация остается напряженной лишь в Африке, где с заболеванием сложно бороться, заявил НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.
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