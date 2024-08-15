СМИ: Испания лидирует в Европе по числу случаев заражения оспой обезьян

С начала вспышки оспы обезьяны в 2022 году в Испании зарегистрировано 8 104 случая заболевания, что является рекордом среди европейских стран. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на Минздрав Испании.

По данным издания, Франция и Великобритания следуют за Испанией по числу случаев оспы обезьяны, зарегистрировав 4 272 и 3 866 случаев соответственно.

В Мадриде намерены усилить пограничный контроль в аэропорту из-за оспы обезьян

Согласно информации, предоставленной Институтом здравоохранения Карлоса III, наибольшее количество случаев зафиксировано в Мадриде и Каталонии, где с 2022 года было зарегистрировано 2 770 и 2 452 случая соответственно.

В том же году в Мадриде было зафиксировано 118 случаев заболевания, в то время как в Каталонии — только 23, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / robertharding
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