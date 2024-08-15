СМИ: Испания лидирует в Европе по числу случаев заражения оспой обезьян
С начала вспышки оспы обезьяны в 2022 году в Испании зарегистрировано 8 104 случая заболевания, что является рекордом среди европейских стран. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на Минздрав Испании.
По данным издания, Франция и Великобритания следуют за Испанией по числу случаев оспы обезьяны, зарегистрировав 4 272 и 3 866 случаев соответственно.
Согласно информации, предоставленной Институтом здравоохранения Карлоса III, наибольшее количество случаев зафиксировано в Мадриде и Каталонии, где с 2022 года было зарегистрировано 2 770 и 2 452 случая соответственно.
В том же году в Мадриде было зафиксировано 118 случаев заболевания, в то время как в Каталонии — только 23, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: британские танки Challenger 2 использовались ВСУ в Курской области
- Игра «Мир танков» получит самое большое обновление в своей истории
- СМИ: Испания лидирует в Европе по числу случаев заражения оспой обезьян
- В ДР Конго более 540 человек погибли от оспы обезьян в 2024 году
- Летчица-ветеран ВОВ Галина Брок-Бельцова умерла в возрасте 99 лет
- Гражданин США арестован в Москве за применение насилия к сотруднице полиции
- В Минобороны создали Координационный совет по вопросам безопасности приграничья
- Биржевые цены на апельсиновый сок взлетели до $4,5 за фунт
- В России открыли первую установку по производству кормового белка из газа
- Жители Липецкой области получат выплату за поврежденные при атаках БПЛА дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru