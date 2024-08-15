«Завезут из других стран»: Вирусолог оценил риски эпидемии оспы обезьян для России

«Никто никого не пугает и никто никого не успокаивает. Заболевание активно распространяется в Африке, поэтому ВОЗ должна реагировать на эту ситуацию. Объявление со стороны ВОЗ – это формальный порядок действий. Понятно, что риск для России сегодня достаточно низкий. Любые заболевания опасны, если их нельзя контролировать. Если лечение оказывать не в нужное время, это всегда риски и последствия для здоровья. Ситуация меняется в зависимости от контроля», - объяснил он.

По его словам, в Россию оспу обезьян могут завезти, но в любом случае это будут единичные случаи, которые не станут проблемой в масштабах страны.

«Для России сейчас риски связаны только с завозом из других стран. Если единичные случаи будут выявлены, о них станет известно, я не думаю, что это какой-то большой масштаб проблемы для России. Это контактный путь передачи, механизм передачи не изменился. Где развитая система здравоохранения, риски одинаковы, они минимальны. Если при обнаружении человеку оказывается медицинская помощь, избыточных рисков нет. Просто в странах Африки это все проявляет себя в большей степени, так как там не так развито здравоохранение», - заключил собеседник НСН.

В России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Уточняется, что на территории страны заблаговременно и на системной основе проводятся все необходимые меры для выявления данной инфекции. Ситуация с заболеванием находится на постоянном контроле специалистов, передает «Радиоточка НСН».

