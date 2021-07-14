Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября

«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», — сообщил он.

Гинцбурга отметил, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением коронавируса, и их необходимо защитить.

Главный педиатр Москвы профессор Исмаил Османов рассказал, что по состоянию на 6 июля в Москве вакцину от коронавируса получили 11 детей.

До начала исследования детям были проведены необходимые исследования, врачи изучили состояние здоровья будущих участников.

