Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», — сообщил он.
Гинцбурга отметил, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением коронавируса, и их необходимо защитить.
Главный педиатр Москвы профессор Исмаил Османов рассказал, что по состоянию на 6 июля в Москве вакцину от коронавируса получили 11 детей.
До начала исследования детям были проведены необходимые исследования, врачи изучили состояние здоровья будущих участников.
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