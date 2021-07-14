Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября

Вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Одиннадцать подростков получили вакцины от COVID-19 в Москве

«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», — сообщил он.

Гинцбурга отметил, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением коронавируса, и их необходимо защитить.

Главный педиатр Москвы профессор Исмаил Османов рассказал, что по состоянию на 6 июля в Москве вакцину от коронавируса получили 11 детей.

До начала исследования детям были проведены необходимые исследования, врачи изучили состояние здоровья будущих участников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПодросткиВакцинацияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры