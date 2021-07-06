Одиннадцать подростков получили вакцины от COVID-19 в Москве
Главный педиатр Москвы профессор Исмаил Османов рассказал, что по состоянию на 6 июля в Москве вакцину от коронавируса получили 11 детей. Об этом врач заявил в эфире телеканала "Россия-24".
По словам врача, подростки-добровольцы утром во вторник получили первую дозу вакцины. Исмаилов отметил, что лично посещал детей, "все себя чувствуют хорошо, никаких осложнений - ни местных, ни тем более общих реакций".
До начала исследования детям были проведены необходимые исследования, врачи изучили состояние здоровья будущих участников. Всего в больнице имени Башляевой планируют привить 50 человек.
По имеющимся сведениям, всего на базе двух детских больниц в Москве в рамках исследований привьют 100 несовершеннолетних.
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