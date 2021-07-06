Одиннадцать подростков получили вакцины от COVID-19 в Москве

Главный педиатр Москвы профессор Исмаил Османов рассказал, что по состоянию на 6 июля в Москве вакцину от коронавируса получили 11 детей. Об этом врач заявил в эфире телеканала "Россия-24".

По словам врача, подростки-добровольцы утром во вторник получили первую дозу вакцины. Исмаилов отметил, что лично посещал детей, "все себя чувствуют хорошо, никаких осложнений - ни местных, ни тем более общих реакций".

До начала исследования детям были проведены необходимые исследования, врачи изучили состояние здоровья будущих участников. Всего в больнице имени Башляевой планируют привить 50 человек.

По имеющимся сведениям, всего на базе двух детских больниц в Москве в рамках исследований привьют 100 несовершеннолетних.

