Гинцбург: вакцина «Спутник V» подтвердила свое качество и безопасность

По его словам, за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных. При этом отечественный препарат разрешили прививать беременным женщинам и пенсионерам.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована в России к середине сентября.

