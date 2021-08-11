Гинцбург: вакцина «Спутник V» подтвердила свое качество и безопасность
Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, которая ровно год назад была зарегистрирована в РФ, подтвердила свое качество и безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных. При этом отечественный препарат разрешили прививать беременным женщинам и пенсионерам.
Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована в России к середине сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru