Гинцбург: вакцина «Спутник V» подтвердила свое качество и безопасность

Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, которая ровно год назад была зарегистрирована в РФ, подтвердила свое качество и безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В Австралии высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»

По его словам, за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных. При этом отечественный препарат разрешили прививать беременным женщинам и пенсионерам.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована в России к середине сентября.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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