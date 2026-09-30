США завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке
США и союзники официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника американского военного министра по связям с общественностью Шона Парнелла.
Отмечается, что американская сторона поэтапно выводит силы и технику коалиции с авиабазы в Эрбиле, это знаменует успешное завершение военной миссии по разгрому запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», пишет RT.
Как ожидают в США, власти Ирака в дальнейшем самостоятельно обеспечат безопасность страны и успешно ликвидируют остатки террористических формирований. При этом Вашингтон после завершения вывода войск продолжит оказывать поддержку партнерам в Ираке, чтобы террористическая группировка не смогла возродиться.
«США поддерживают сильный суверенный Ирак, который обеспечивает безопасность своих границ, защищает свой народ и служит основой для более глубокого коммерческого, дипломатического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между... странами», - указано в заявлении.
Операция «Непоколебимая решимость» проводилась с 2014 года, в ней участвовали в том числе силы Австралии, Канады, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии.
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