В Австралии высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»

Австралийские ученые высоко оценили эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул в беседе с изданием назвал российский препарат отличной вакциной, отметив, что его эффективность в предотвращении COVID-19 превышает 92% и ставит его в один ряд с западными вакцинами.

В свою очередь, консультирующий Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) вирусолог Гэри Громанн подчеркнул, что «Спутник V» — «очень хорошая вакцина, и это основано как на результатах испытаний, так и на реальных данных».

Вместе с тем австралийские ученые считают, что Россия использует вакцину в качестве нового инструмента влияния на мировой арене, отмечает Ura.ru. Также иностранные специалисты сомневаются в том, насколько внимательно российские власти отслеживают побочные эффекты от «Спутника V».

Ранее министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чиаватта заявил, что «Спутник V» обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин, и у всех привитых российским препаратом жителей страны выработались антитела к COVID-19, напоминает RT.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Спутник VАвстралияВакцинаКоронавирус
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