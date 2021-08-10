В Австралии высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»
Австралийские ученые высоко оценили эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом пишет The Sydney Morning Herald.
Профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул в беседе с изданием назвал российский препарат отличной вакциной, отметив, что его эффективность в предотвращении COVID-19 превышает 92% и ставит его в один ряд с западными вакцинами.
В свою очередь, консультирующий Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) вирусолог Гэри Громанн подчеркнул, что «Спутник V» — «очень хорошая вакцина, и это основано как на результатах испытаний, так и на реальных данных».
Вместе с тем австралийские ученые считают, что Россия использует вакцину в качестве нового инструмента влияния на мировой арене, отмечает Ura.ru. Также иностранные специалисты сомневаются в том, насколько внимательно российские власти отслеживают побочные эффекты от «Спутника V».
Ранее министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чиаватта заявил, что «Спутник V» обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин, и у всех привитых российским препаратом жителей страны выработались антитела к COVID-19, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Новак заявил о контроле ситуации с биржевыми ценами на топливо
- В Австралии высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»
- Камчатский депутат Редькин признался в случайном убийстве человека
- Директора вагона-ресторана поезда Мурманск-Адлер задержали по делу об отравлении детей
- Министр обороны Армении прибудет с визитом в Москву
- В США испытали модернизированные управляемые ракеты
- Житель Приморья ворвался в банк и потребовал 1 миллион рублей
- В России впервые появится стандарт для работающих в районе ЧС добровольцев
- Каждый четвертый начальник готов уволить сотрудника из-за «злоупотребления» больничными
- В Белорусской ассоциации гимнастики объяснили взломом заявление о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru