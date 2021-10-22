Гинцбург: Российские вакцины проходят строгую проверку
Все российские вакцины от COVID-19 проходят тщательную проверку специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, заявил директор центра Александр Гинцбург, сообщает «Российская газета».
«И то, что выпускается в Гамалеи, и то, что выпускается на других предприятиях, проверяется по тем же самым 18 параметрам, теми же самыми людьми и так же строго», -сообщил он.
Гинцбург призвал россиян не приобретать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Он назвал это «сумасшествием».
Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- Гинцбург: Российские вакцины проходят строгую проверку
- Путин сообщил, когда будет заполнена вторая нитка «Северного потока - 2»
- Камбоджа открылась для привитых туристов
- Рестораны попросили о поддержке после локдауна
- Google заподозрили в ведении кампании против вакцинации
- Жители Москвы смогут получать госуслуги онлайн во время нерабочих дней
- Две трети россиян поддержали обязательную вакцинацию врачей
- Франция заморозит цены на газ в течение всего 2022 года
- Главные кинопремьеры перенесли из-за коронавирусных ограничений
- Названа причина вымирания мамонтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru