Гинцбург: Российские вакцины проходят строгую проверку

«И то, что выпускается в Гамалеи, и то, что выпускается на других предприятиях, проверяется по тем же самым 18 параметрам, теми же самыми людьми и так же строго», -сообщил он.

Гинцбург призвал россиян не приобретать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Он назвал это «сумасшествием».

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.

