Гинцбург: Российские вакцины проходят строгую проверку

Все российские вакцины от COVID-19 проходят тщательную проверку специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, заявил директор центра Александр Гинцбург, сообщает «Российская газета».

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«И то, что выпускается в Гамалеи, и то, что выпускается на других предприятиях, проверяется по тем же самым 18 параметрам, теми же самыми людьми и так же строго», -сообщил он.

Гинцбург призвал россиян не приобретать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Он назвал это «сумасшествием».

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВакцинаАлександр Гинцбург
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