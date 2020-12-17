Гинцбург: Совместные исследования вакцин от COVID-19 пройдут в ближайшее время

Совместные клинические исследования вакцин «Спутник V» и AstraZeneca начнутся в ближайшее время. Об этом заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По словам руководителя научного центра, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания AstraZeneca договорились о проведении совместных клинических испытаний. В ходе исследований будут объединены компоненты российской и британской вакцин.

В конце ноября РФПИ предложил скомбинировать препараты AstraZeneca и «Спутник V». Эксперты считают, что объединение вакцин повысит их эффективность и может иметь важное значение при ревакцинации от COVID-19.

AstraZeneca приняла предложение российской компании 11 декабря, отмечает RT.

Между тем, Россия получила образцы вакцины «Спутник V», произведённой в Индии, проинформировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как отмечает Ura.ru, сейчас российская сторона проводит тестирование качества препарата. Предполагается, что со следующего года Индия будет выпускать до 300 миллионов доз вакцины.

