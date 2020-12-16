Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям, пишет РИА Новости.

Ранее в среду, 16 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности.

Кроме того, министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено осуществлять личный контроль работы пунктов вакцинации в регионах РФ в период новогодних и рождественских праздников, а Роспотребнадзор должен постоянно следить за эпидемиологической ситуацией и информировать кабмин о выявленных рисках, отмечает Ura.ru.