Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям, пишет РИА Новости.
Ранее в среду, 16 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности.
Кроме того, министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено осуществлять личный контроль работы пунктов вакцинации в регионах РФ в период новогодних и рождественских праздников, а Роспотребнадзор должен постоянно следить за эпидемиологической ситуацией и информировать кабмин о выявленных рисках, отмечает Ura.ru.
Между тем, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что возвращение Москвы к нормальной жизни на фоне пандемии COVID-19 возможно в случае массовой вакцинации.
«И только после массовой вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае мы победим эту болезнь, как всегда побеждали любые напасти и становились только сильнее», — сообщил градоначальник.
Также Собянин добавил, что вакцинация может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.
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