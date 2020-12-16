Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям, пишет РИА Новости.

Ранее в среду, 16 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности.

Кроме того, министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено осуществлять личный контроль работы пунктов вакцинации в регионах РФ в период новогодних и рождественских праздников, а Роспотребнадзор должен постоянно следить за эпидемиологической ситуацией и информировать кабмин о выявленных рисках, отмечает Ura.ru.

Как в СССР: Инфекционист раскрыл необходимый масштаб вакцинации от COVID-19

Между тем, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что возвращение Москвы к нормальной жизни на фоне пандемии COVID-19 возможно в случае массовой вакцинации.

«И только после массовой вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. В любом случае мы победим эту болезнь, как всегда побеждали любые напасти и становились только сильнее», — сообщил градоначальник.

Также Собянин добавил, что вакцинация может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусМинздравВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры