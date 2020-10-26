Гинцбург рассказал об увеличении количества вакцин от COVID-19

Вакцин «Спутник V» для гражданского оборота станет значительно больше уже на следующей неделе. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Кроме того, по словам учёного, сейчас населению необходимо активно вакцинироваться. Гинцбург отметил, что вакцина создаёт хороший барьер для коронавирусной инфекции и не уменьшает защитные свойства организма.



Ранее глава НИЦЭМ им. Гамалеи рассказал, что побочные эффекты после вакцинации препаратом «Спутник V» появились лишь у 15% привившихся.



Российская вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. В октябре стало известно о регистрации ещё одного отечественного препарата от COVID-19 — вакцины «ЭпиВакКорона» от специалистов государственного научного центра «Вектор».

