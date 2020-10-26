Гинцбург: побочные эффекты после прививки «Спутником V» проявились только у 15%
Всего у 15% привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V» проявились побочные эффекты, передает 360 слова главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его данным, побочные эффекты выразились в росте температуры до 38 градусов, покраснениях в месте укола, ломоте в мышцах и головной боли, у остальных нежелательных последствий не было.
Оставшиеся 85% перенесли укол без каких-либо последствий. Как добавляет RT, Гинцбург также высказал предположение, что вакцина от коронавирусной инфекции может защитить от других типов коронавируса.
Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство.
Президент РФ Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса. Разработка государственного научного центра «Вектор» получила название «ЭпиВакКорона».
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