Гинцбург рассказал, сколько россиян получили вакцину «Спутник V»

А ранее глава центра имени Гамалеи заявил, что закрытие границ, как мера борьбы с распространением COVID-19, исчерпало себя, потому что завозной характер инфекции уже не играет первостепенной роли, пишет РИА Новости.

Также он добавил, что люди, провакцинированные «Спутником V», должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами.

Кроме того, Александр Гинцбург высказал мнение о том, что уничтожить новый коронавирус невозможно. Однако благодаря вакцинации есть все предпосылки к том, что к ноябрю следующего года ситуацию с COVID-19 в России можно сделать управляемой, подчеркивает Ura.ru.



