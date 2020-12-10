Гинцбург рассказал, сколько россиян получили вакцину «Спутник V»
Уже более 150 тысяч жителей России получили вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Кроме того, в эфире телеканала Россия 24 он отметил, что это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата, подчеркивает RT.
А ранее глава центра имени Гамалеи заявил, что закрытие границ, как мера борьбы с распространением COVID-19, исчерпало себя, потому что завозной характер инфекции уже не играет первостепенной роли, пишет РИА Новости.
Также он добавил, что люди, провакцинированные «Спутником V», должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами и странами.
Кроме того, Александр Гинцбург высказал мнение о том, что уничтожить новый коронавирус невозможно. Однако благодаря вакцинации есть все предпосылки к том, что к ноябрю следующего года ситуацию с COVID-19 в России можно сделать управляемой, подчеркивает Ura.ru.
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